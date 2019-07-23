Работники орловской автостанции с поличным задержали грабителя
Мужчина разбил окно киоска и украл оттуда аксессуары для мобильных телефонов
Работники орловской автостанции с поличным задержали грабителяФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Мценске работники автостанции с поличным задержали грабителя. Бдительные сотрудники увидели, как неизвестный мужчина разбил окно в одной из торговых точек. Оттуда он вытащил аксессуары для мобильных телефонов.
О происходящем работники немедленно сообщили в полицию. Грабителем оказался 43-летний местный житель. Мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности.
- В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили»КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU