Работники орловской автостанции с поличным задержали грабителя

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-23T12:07:57+03:00

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В Мценске работники автостанции с поличным задержали грабителя. Бдительные сотрудники увидели, как неизвестный мужчина разбил окно в одной из торговых точек. Оттуда он вытащил аксессуары для мобильных телефонов.

О происходящем работники немедленно сообщили в полицию. Грабителем оказался 43-летний местный житель. Мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности.

- В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили»КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU