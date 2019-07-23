2019-07-23T11:40:37+03:00
Происшествия

В Орле полицейские устанавливают личность похитившей чужой кошелек женщины

Оперативники просят орловцев оказать помощь, конфиденциальность гарантирована
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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В Орле полицейские устанавливают личность похитившей чужой кошелек женщины. Кража произошла весной минувшего года, 25 апреля, в магазине по улице Металлургов. Владелице портмоне причинен значительный материальный ущерб. В похищенном кошельке оставались деньги.

Оперативники уголовного розыска просят орловцев оказать помощь. В установлении личности женщины. Конфиденциальность гарантирована.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении данной гражданки просьба сообщить по телефону 8 962 478 05 78, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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