В Орле полицейские устанавливают личность похитившей чужой кошелек женщины
Оперативники просят орловцев оказать помощь, конфиденциальность гарантирована
Фото: УМВД России по Орловской области
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В Орле полицейские устанавливают личность похитившей чужой кошелек женщины. Кража произошла весной минувшего года, 25 апреля, в магазине по улице Металлургов. Владелице портмоне причинен значительный материальный ущерб. В похищенном кошельке оставались деньги.
Оперативники уголовного розыска просят орловцев оказать помощь. В установлении личности женщины. Конфиденциальность гарантирована.
- Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении данной гражданки просьба сообщить по телефону 8 962 478 05 78, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU