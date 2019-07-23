За сутки орловские спасатели обезвредили пять военных снарядов

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-23T11:30:11+03:00

На изъятие находок времен Великой Отечественной войны взрывники выезжали во Мценский и Покровский районы

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За сутки орловские спасатели-взрывники обезвредили пять военных снарядов. На изъятие находок времен Великой Отечественной войны сотрудники МЧС выезжали во Мценский и Покровский районы области.

- Во Мценском районе изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд 122 миллиметров и гранату Ф-1. В Покровском - 2 минометные мины 82 миллиметров и артиллерийский снаряд 76 миллиметров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели напоминают, в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда не подходить близко к предмету. О находке необходимо немедленно сообщить в полицию. Ни в коем случае нельзя трогать или вскрывать военные снаряды.

ИСТОЧНИК KP.RU