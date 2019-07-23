2019-07-23T10:25:55+03:00
Происшествия

В Орле задержана 21-летняя девушка-иностранка с героином

Она намеривалась спрятать наркотик в тайник для дальнейшего сбыта
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле задержана 21-летняя девушка-иностранка с героиномВ Орле задержана 21-летняя девушка-иностранка с героиномФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле задержана 21-летняя девушка-иностранка с героином. Она намеривалась спрятать наркотик в тайник для дальнейшего сбыта. Преступный замысел девушки пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Вещество, упакованное в шесть свертков, обернутых скотчем полицейские изъяли и направили на исследование. Экспертиза показала, что иностранка хранила героин весом 15,57 граммов.

- В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Ведется следствие. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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