2019-07-23T10:33:33+03:00
Общество

В Орле упростят схему по признанию брошенных машин автохламом

Время процедуры сократят, оно составит менее 4-х месяцев
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле упростят схему по признанию брошенных машин автохламомВ Орле упростят схему по признанию брошенных машин автохламомФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле упростят схему по признанию брошенных машин автохламом. Такое решение приняли власти после визита местной жительницы к главе городской администрации Александру Муромскому. Женщина обратилась к сити-менеджеру по вопросу демонтажа автомобиля.

Женщина проживает в доме № 75 по улице Советской. По ее словам, на территории многоквартирного жилого дома не первый год стоит машина. Брошенный автомобиль препятствует проезду спецтехники.

По информации Дмитрия Ветрова, начальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта, сообщение о машине с видимыми признаками неиспользуемой уже направлялось в региональное УГИББД. Однако инспекция не обнаружила никаких нарушений правил, так как автомобиль стоит в парковочном кармане. Также у транспортного средства есть собственник, проживающий в том же доме. Так, машина не попадает под определение «автохлам» и не подлежит эвакуации.

- В настоящий момент специалисты отдела организации дорожной деятельности актуализируют постановление от 29 августа 2014 года №3414 «Об утверждении порядка выявления, перемещения и признания бесхозяйными и утилизации брошенных транспортных средств на территории города Орла». Предстоит упростить схему признания транспортного средства автохламом и сократить время процедуры, которое сейчас составляет порядка 4-х месяцев, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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