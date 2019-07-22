В Орловской области продавали сомнительные ветпрепараты
В Орловской области продавали сомнительные ветпрепараты. Лекарства без специального разрешения реализовывал зоомагазин в Мценске.
- Установлены хранение и розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Кроме того, в реализации выявлены препараты с истекшим сроком годности, - сообщили «КП» в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
По решению суда владельца магазина привлекли к административной ответственности. Также ему предстоит оплатить штраф в размере 4 тысяч рублей с конфискацией 70 единиц лекарств для ветеринарного применения. Приговор суда вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU