«Орловская область» и «Орел» стали светиться

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-22T16:15:07+03:00

Гостей и жителей региона будут встречать обновленные знаки на въезде в область и город

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На Орловщине на въезде в регион и сам облцентр появились обновленные знаки. Теперь «Орловская область» и «Орел» светятся.

Об обновленных въездных знаках рассказал на своей страничке в Facebook Денис Блохин, руководитель областного Департамента строительства ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: страница Дениса Блохина в facebookФото: соцсети

- 26 июля 2018 года Орловская область стала встречать Орловцев и гостей региона красивым въездным знаком со встроенной подсветкой. Теперь такой знак, своеобразную визитную карточку областного центра, энергетики подарили и городу Орлу!– написал Блохин.

Отметим, что подсветкой оборудовали знаки при въезде в Орел со стороны столицы. Появится ли их обновленный вариант в других местах – неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU