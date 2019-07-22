2019-07-22T16:15:07+03:00
Общество

«Орловская область» и «Орел» стали светиться

Гостей и жителей региона будут встречать обновленные знаки на въезде в область и город
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: страница Дениса Блохина в facebookФото: страница Дениса Блохина в facebookФото: соцсети
Изменить размер текста:

На Орловщине на въезде в регион и сам облцентр появились обновленные знаки. Теперь «Орловская область» и «Орел» светятся.

Об обновленных въездных знаках рассказал на своей страничке в Facebook Денис Блохин, руководитель областного Департамента строительства ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: страница Дениса Блохина в facebook Фото: соцсети

Фото: страница Дениса Блохина в facebookФото: соцсети

- 26 июля 2018 года Орловская область стала встречать Орловцев и гостей региона красивым въездным знаком со встроенной подсветкой. Теперь такой знак, своеобразную визитную карточку областного центра, энергетики подарили и городу Орлу!– написал Блохин.

Отметим, что подсветкой оборудовали знаки при въезде в Орел со стороны столицы. Появится ли их обновленный вариант в других местах – неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орловской области продавали сомнительные ветпрепараты
На фестивале «Нашествие» нашлась работа орловским ОМОНовцам
В Орле парочка украла металлический забор
В Орле активисты просят власти снести или огородить расселенные дома на улице Лескова
Капитальный ремонт газопроводов на 1-ой Посадской улице в Орле завершился
Завершился розыгрыш «Кубка Губернатора Орловской области» по пляжному волейболу
Троих человек спасли пожарные из горящей квартиры в Мценске
При пожаре в жилом доме дом Орлом погиб 59-летний мужчина
В Орле водитель самодельного мопеда не вписался в бордюр
Выставку работ британского художника Уильяма Хогарта увидят орловцы в «Спасском-Лутовиново»
Под Орлом водитель «Газели» сбил человека и скрылся с места ДТП
В Орле у домашних кошек и собак обнаружили бактериальные заболевания
Перекресток в Орловской области не поделили мотоцикл и «ВАЗ»
В Орле грузовик сбил 41-летнего пешехода