2019-07-22T11:28:49+03:00
Происшествия

В Орле водитель самодельного мопеда не вписался в бордюр

Парня отправили на амбулаторное лечение
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орлов кой областиФото: УГИБДД УМВД России по Орлов кой области
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Сегодня ранним утром, 22 июля, в Орле водитель самодельного мопеда не вписался в бордюр. 27-летний молодой человек без права управлять транспортным средством двигался по улице Поселковой. В районе дома № 107 по улице Городской помехой его движению оказался бордюрный камень.

- В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения и скорой помощью был доставлен в больницу имени Семашко. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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