2019-07-22T09:52:08+03:00
Происшествия

В Орле грузовик сбил 41-летнего пешехода

Мужчина получил травмы, госпитализирован
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле грузовик сбил пешехода. ДТП случилось в субботу днем, 20 июля, на Кромском шоссе. 44-летний водитель «Рено Премиум» с полуприцепом «FILDBINDER» следовал со стороны Машиностроительной улицы в направлении Комсомольской.

Наезд на 41-летнего пешехода произошел в районе дома № 4. Мужчина переходил проезжую часть вне установленного для перехода места в зоне видимости надземного пешеходного перехода.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в больницу имени Семашко, госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орлов кой области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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