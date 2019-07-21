2019-07-21T11:50:42+03:00
Происшествия

На орловском вокзале поймали любителя «синтетики»

При себе у мужчины было 10 свертков с наркотиками
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле на вокзале задержали мужчину с наркотиками. Он проносил с собой 10 свертков с «синтетикой».

31-летнего горожанина задержали полицейские по подозрению в незаконном хранении запрещенных веществ. Подозрения подтвердились. В сумке мужчины и карманах брюк, перемотанные фольгой и изолентой, ждали своего часа наркотики. Свертки изъяли, содержимое направили на анализ. Экспертиза показала: орловец хранил амфетамин общей массой больше трех с половиной граммов.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Санкции данной статьи предусматривают наказание от 3-х до 10-ти лет лишения свободы, - рассказали «КП» в Штабе ЛО МВД России на станции Орел.

Сейчас ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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