2019-07-21T11:12:52+03:00
Общество

На Соборовском поле Орловщины открылся мемориал памяти жертв Великой Отечественой войны

В 1943 году в этих местах, в Троснянском районе, шли ожесточенные бои [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Колокол звонит по погибшимКолокол звонит по погибшимФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Троснянском районе Орловской области открылся военный мемориал, посвященный памяти погибших советских бойцов. В 1943 году, близ небольшой деревни Соборовка, в этих местах шли ожесточенные бои.

Больше трех десятков погибших под Соборовкой краноармейцев удостоились звания Героя Советского Союза Фото: Ольга СУПОНЕВА

Больше трех десятков погибших под Соборовкой краноармейцев удостоились звания Героя Советского СоюзаФото: Ольга СУПОНЕВА

Историки и краеведы и боях под Соборовкой заговорили несколько лет назад. По своему масштабу они схожи были с известной Прохоровкой и буквально преломили ход войны, не дав вермахту осуществить известную наступательную операцию «Цитадель». Здесь, на соборовском поле, всретилось около полумиллиона солдат в июле 43-го.

Местные жители говорят, что важно сохранить память и передать ее новым поколениям Фото: Ольга СУПОНЕВА

Местные жители говорят, что важно сохранить память и передать ее новым поколениямФото: Ольга СУПОНЕВА

Ранее тут задумывалось строительство большого комплекса на федеральные средства, но денег Орловщина так и не получила. Спустя несколько лет своими силами, с помощью спонсоров, троснянцы возвели небольшой мемориал. Вчера, 20 июля, состоялось его открытие.

Имена погибших Героев Фото: Ольга СУПОНЕВА

Имена погибших ГероевФото: Ольга СУПОНЕВА

Присутствовали на открытии первые лица Орла и области во главе с губернатором.- Мы должны помнить и чтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, передавать ее из поколения в поколения, уважать свою историю и не допускать, чтобы кто-то ее переписывал, - поделился с «Комсомолкой» глава Троснянского района Александр Насонов.

Соборовка - небольшая деревня с большой историей Фото: Ольга СУПОНЕВА

Соборовка - небольшая деревня с большой историейФото: Ольга СУПОНЕВА

В этот же день Тросна отметила и день района, который празднуется практические в один день с годовщиной освобождения его от немецко-фашистских захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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