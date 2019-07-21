На Соборовском поле Орловщины открылся мемориал памяти жертв Великой Отечественой войны
В Троснянском районе Орловской области открылся военный мемориал, посвященный памяти погибших советских бойцов. В 1943 году, близ небольшой деревни Соборовка, в этих местах шли ожесточенные бои.
Больше трех десятков погибших под Соборовкой краноармейцев удостоились звания Героя Советского СоюзаФото: Ольга СУПОНЕВА
Историки и краеведы и боях под Соборовкой заговорили несколько лет назад. По своему масштабу они схожи были с известной Прохоровкой и буквально преломили ход войны, не дав вермахту осуществить известную наступательную операцию «Цитадель». Здесь, на соборовском поле, всретилось около полумиллиона солдат в июле 43-го.
Местные жители говорят, что важно сохранить память и передать ее новым поколениямФото: Ольга СУПОНЕВА
Ранее тут задумывалось строительство большого комплекса на федеральные средства, но денег Орловщина так и не получила. Спустя несколько лет своими силами, с помощью спонсоров, троснянцы возвели небольшой мемориал. Вчера, 20 июля, состоялось его открытие.
Имена погибших ГероевФото: Ольга СУПОНЕВА
Присутствовали на открытии первые лица Орла и области во главе с губернатором.- Мы должны помнить и чтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, передавать ее из поколения в поколения, уважать свою историю и не допускать, чтобы кто-то ее переписывал, - поделился с «Комсомолкой» глава Троснянского района Александр Насонов.
Соборовка - небольшая деревня с большой историейФото: Ольга СУПОНЕВА
В этот же день Тросна отметила и день района, который празднуется практические в один день с годовщиной освобождения его от немецко-фашистских захватчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU