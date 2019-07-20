2019-07-20T10:46:00+03:00
Происшествия

В Орловской области стало больше наркопреступлений

Показатель вырос по сравнению с прошлым годом более чем на 13 %
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области стало больше наркопреступленийВ Орловской области стало больше наркопреступленийФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области стало больше наркопреступлений. Об этом сообщил Алексей Шляхов, замначальника 4-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД на рабочем совещании в администрации Орла. По его словам, показатель вырос по сравнению с прошлым годом более чем на 13 %.

В докладе Алексей Шляхов указал, что всего по итогам полугода в Орле было зарегистрировано 235 преступлений. По-прежнему преобладают синтетические и растительные наркотики. Показатель раскрываемости наркопреступлений составил 50,2 %.

Правоохранители регулярно проводят профилактические мероприятия по снижению спроса на наркотические средства. Как сообщил Алексей Шляхов, всего сотрудники полиции провели 162 мероприятия, в том числе и с несовершеннолетними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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