2019-07-20T10:23:52+03:00
Общество

С начала года в Орловской области в ДТП погибли 14 пешеходов

По данным статистики, среди этих людей числится один ребенок
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С начала года в Орловской области в ДТП погибли 14 пешеходовС начала года в Орловской области в ДТП погибли 14 пешеходовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С начала года на Орловщине участились случаи наездов на пешеходов. Об этом сообщает региональная Госаватоинспекция.

Так, с 1 января по 15 июля 2019 года в Орловской области произошло 80 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. В результате этих происшествий 70 человек получили травмы. 14 человек погибли. По данным статистики, среди этих людей числится один ребенок.

- Согласно проведенному анализу значительно возросло количество наездов на пешеходов по причине их перехода через проезжую часть в неустановленном месте, при наличии в зоне видимости перекрёстка; по причине нахождения пешехода на проезжей части без цели ее перехода, а также иных нарушений ими ПДД, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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