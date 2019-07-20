Льняную подушку орловчанки признали лучшей на Всероссийском конкурсе туристических сувениров

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-20T09:11:19+03:00

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Льняную подушку орловчанки Эльвиры Чельтер признали лучшей на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Ее работа, выполненная машинной вышивкой «Ермолай и Валетка», победила в номинации «Сувенир региона». Подушку девушка создала по мотивам произведения Ивана Тургенева «Записки охотника».

- В конкурсе приняли участие более 400 сувениров из 31 региона страны. В числе конкурсантов еще два наших земляка: Мария Коленкина представила работы из керамики, Светлана Каськова − наборы открыток, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Ранее Эльвира Чельтер завоевала первое место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир − 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU