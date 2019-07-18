Жительница Орла перевела мошенникам 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-18T17:17:57+03:00

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Жительница Орла стала жертвой телефонных мошенников. 42-летняя женщина перевела неизвестным 90 тысяч рублей.

На одном из интернет сайтов орловчанке дала объявление о сдаче квартиры. И в один день ей позвонил мужчина. Он рассказал, что готов снять жилье на продолжительный срок. При этом неизвестный отметил, что задаток оплатит фирма, где он работает.

Через какое-то время время с жительницей связалась лже-работница бухгалтерии. Возле банкомата женщина выполнила все ее рекомендации. После чего звонившая сообщила, что нечаянно перевела женщине лишние 90 тысяч рублей и попросила ее вернуть.

- Женщина послушалась. Она сняла с кредитной карты деньги и перевела их на указанный номер телефона. Через некоторое время она поняла, что ее обманули. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по. Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU