На Орловщине найден вредоносный сорняк повилика

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-18T15:23:45+03:00

Растение может влиять на урожайность и быть переносчиком вирусных болезней

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На Орловщине найден сорняк повилика. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Ввиду обнаружения опасного растения в регионе установили две карантинные фитосанитарных зоны и ввели карантин.

- На площади 13,5 гектаров на территории структурных подразделений ООО «Авангард-Агро-Орел», в том числе в границах структурных подразделенияй ХПП «Хомутовское» и СХП «Новодеревеньковское-1» установлены две карантинные фитосанитарных зоны и введен карантин, - сообщили «КП» в ведомстве.

Специалисты отмечают, что повилика - это сорняк, который снижает урожайность и качество продукции. Скошенная на сено трава, заражённая ею, плесневеет и вызывает заболевания у животных. Также повилика может быть переносчиком вирусных болезней растений.

ИСТОЧНИК KP.RU