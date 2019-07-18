Орловская многодетная семья добилась получения земельного участка через прокуратуру

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-18T13:41:56+03:00

На учете люди стояли еще с 2011 года, несмотря на наличие свободной для предоставления земли

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В Ливенском районе Орловской области многодетная семья добилась получения земельного участка через прокуратуру. На учете по получению земли в собственность люди стояли еще с 2011 года.

- Несмотря на наличие свободных для предоставления земельных участков, в нарушение требований законодательства на момент проведения проверки земельный участок семье предоставлен не был. По указанному факту прокуратурой ИО главы города Ливны было внесено представление, однако достаточные меры к устранению нарушений приняты не были, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Ведомство направило в суд иск с требованием обязать местную администрацию бесплатно предоставить многодетной семье земельный участок под строительство. Суд требования прокурора удовлетворил. Сейчас судебное решение исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU