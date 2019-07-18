Орловская многодетная семья добилась получения земельного участка через прокуратуру
В Ливенском районе Орловской области многодетная семья добилась получения земельного участка через прокуратуру. На учете по получению земли в собственность люди стояли еще с 2011 года.
- Несмотря на наличие свободных для предоставления земельных участков, в нарушение требований законодательства на момент проведения проверки земельный участок семье предоставлен не был. По указанному факту прокуратурой ИО главы города Ливны было внесено представление, однако достаточные меры к устранению нарушений приняты не были, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
Ведомство направило в суд иск с требованием обязать местную администрацию бесплатно предоставить многодетной семье земельный участок под строительство. Суд требования прокурора удовлетворил. Сейчас судебное решение исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU