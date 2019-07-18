2019-07-18T12:16:53+03:00
Происшествия

Полгода орловец проведет в тюрьме за неуплату алиментов

Своему сыну мужчина задолжал почти 150 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Полгода орловец проведет в тюрьме за неуплату алиментовПолгода орловец проведет в тюрьме за неуплату алиментовФото: Архив "КП"
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Полгода житель Орла проведет в тюрьме за неуплату алиментов. К такому наказанию мужчину приговорил Орловский областной суд.

Своему сыну орловец задолжал почти 150 тысяч рублей. По материалам дела, платить алименты ребенку мужчину обязали еще в 2009 году. До совершеннолетия сына житель Орла должен был выделять ему четверть от своего ежемесячного заработка.

- Будучи привлеченным в 2016 году к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, а также в 2018 году к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ, к отбыванию административного наказания в виде обязательных работ мужчина не приступил. После освобождения мер к трудоустройству он не принимал, в воспитании ребенка не участвовал, материальной помощи ему не оказывал, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.

В суде орловец свою вину признал. Но после вынесенного приговора он посчитал наказание чрезмерно строгим и просил смягчить его. Суд второй инстанций не нашел оснований для изменения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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