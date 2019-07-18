2019-07-18T11:49:46+03:00
Происшествия

После застолья орловца обчистил его собутыльник

У мужчины исчез кошелек с банковской картой и водительскими правами
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
После застолья орловца обчистил его собутыльникПосле застолья орловца обчистил его собутыльникФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловские полицейские по горячим следам раскрыли кражу кошелька с банковской картой и водительскими правами у жителя Мценского района. Пропажу 38-летний мужчина обнаружил после алко-застолья во дворе, где он отдыхал вместе со своими знакомыми. Он уснул на улице, а позже обнаружил, что портмоне исчезло. Товарищи мужчины также разошлись.

С банковской карты орловца также пропали деньги, порядка 7-ми тысяч рублей. Как стало вскоре известно правоохранителям, кошелек похитил 25-летний парень, с которым они вместе распивали алкоголь. Молодой человек признался, что, вернувшись к месту банкета, увидел спящего мужчину, и решил обокрасть его. Картой он расплачивался в кафе, пивной и на заправке. Сам кошелек парень выбросил.

- По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле «Рено Логан» сбил 80-летнего велосипедиста
Полгода орловец проведет в тюрьме за неуплату алиментов
Сбербанк представил обновленный сервис приема онлайн-платежей для предпринимателей
В Орле стартовали работы по благоустройству площади Содружества
На Кромском шоссе в Орле столкнулись две иномарки
В Орле пройдет первенство России по спортивной борьбе грэпплинг
Под Орлом 18-летний водитель на «Ауди» опрокинулся в кювет
Власти Орла расторгают контракт с одним из подрядчиков по ремонту улиц
Орловец проник в чужой частный дом и вынес из него весь алкоголь
В Орле комиссия одобрила ремонт 45 дворов
Орловских студентов-иностранцев сводили в поход до Кривцовского мемориала
Новая современная спортплощадка открылась в орловской глубинке
В Орле официально запретили выгул собак на общественных территориях
В Орле откладывается благоустройство Дворянского гнезда
Орловская фирма задолжала своим работникам более 430 тысяч рублей
Под Орлом 5-летний мальчик пострадал в ДТП с фурой и микроавтобусом
Глава Орловщины встретился с жителями на личном приеме
В Орле пройдут публичные слушания по изменениям в сквере Ермолова
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
В Орловском районе при крупном пожаре в жилом доме погибла женщина
Из глубокой ямы в Орле спасатели вызволяли собаку
В Орле иномарка сдавала задом и сбила пешехода
В Орле работник кафе обчистил сумку посетителя