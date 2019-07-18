После застолья орловца обчистил его собутыльник

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-18T11:49:46+03:00

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Орловские полицейские по горячим следам раскрыли кражу кошелька с банковской картой и водительскими правами у жителя Мценского района. Пропажу 38-летний мужчина обнаружил после алко-застолья во дворе, где он отдыхал вместе со своими знакомыми. Он уснул на улице, а позже обнаружил, что портмоне исчезло. Товарищи мужчины также разошлись.

С банковской карты орловца также пропали деньги, порядка 7-ми тысяч рублей. Как стало вскоре известно правоохранителям, кошелек похитил 25-летний парень, с которым они вместе распивали алкоголь. Молодой человек признался, что, вернувшись к месту банкета, увидел спящего мужчину, и решил обокрасть его. Картой он расплачивался в кафе, пивной и на заправке. Сам кошелек парень выбросил.

- По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU