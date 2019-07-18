2019-07-18T11:07:45+03:00
Спорт

В Орле пройдет первенство России по спортивной борьбе грэпплинг

Участие в соревнованиях примут спортсмены от 12 до 18 лет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта регионального ПравительстваФото с сайта регионального Правительства
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С 1 по 4 августа В Орле пройдет первенство России по спортивной борьбе грэпплинг, который совмещает в себя технику всех остальных борцовских стилей. Участие в соревнованиях примут юные спортсмены от 12 до 18 лет, по результатам которых будет проведен отбор на Первенство Мира 2019 года.

Состязания будут проводиться в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» ежедневно. Старт соревнований с 10 часов утра.

Торжественно первенство откроется 1 августа в 13 часов.

ЗНАЙ!

Грэпплинг называют умным видом борьбы, где основную роль играет не физическая сила, а технический арсенал бойца. Этот вид единоборств позволяет развить чувство баланса, распределить собственный вес и вес оппонента, а также грамотно мыслить в критических ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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