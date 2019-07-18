Под Орлом 18-летний водитель на «Ауди» опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-18T10:36:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Орлом 18-летний водитель на «Ауди-80» опрокинулся в кювет. ДТП случилось в минувшую среду ранним утром, 17 июля.

Около 7 часов иномарка двигалась по автодороге «Дросково-Топки» со стороны деревни Сосенье в сторону деревни Ивановка. В районе 15-го километра водитель не справился с управлением. Машина съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.

- В результате ДТП молодой человек получил телесные повреждения, госпитализирован в ООКБ города Орла, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых трое получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU