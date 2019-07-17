В Орле официально запретили выгул собак на общественных территориях

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-17T13:24:16+03:00

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В Орле официально запретили выгул собак на некоторых общественных территориях. Изменения по итогам публичных слушаний, которые состоялись 16 июля в городской администрации, чиновники внесут в Правила благоустройства и санитарного содержания Орла.

Теперь в документе, регулирующем организацию площадок для собаководов, будет четко прописано, в каких местах выгул собак запрещен. Так, чиновники поддержали ограничения на выгул животных на территориях учреждений образования и здравоохранения, на детских и спортивных площадках, в местах купания и отдыха у воды, а также в местах общественного питания и на кладбищах. Нарушители этих правил будут привлекаться к ответственности.

На слушаниях со своей позицией выступили общественники. Они предложили добавить в документ запрет на выгул собак на расстоянии ближе 40 метров от многоквартирных жилых домов. Это предложение чиновники не поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU