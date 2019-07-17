2019-07-17T13:24:16+03:00
Общество

В Орле официально запретили выгул собак на общественных территориях

Изменения по итогам публичных слушаний внесут в Правила благоустройства и содержания города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Орле официально запретили выгул собак на общественных территорияхВ Орле официально запретили выгул собак на общественных территорияхФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В Орле официально запретили выгул собак на некоторых общественных территориях. Изменения по итогам публичных слушаний, которые состоялись 16 июля в городской администрации, чиновники внесут в Правила благоустройства и санитарного содержания Орла.

Теперь в документе, регулирующем организацию площадок для собаководов, будет четко прописано, в каких местах выгул собак запрещен. Так, чиновники поддержали ограничения на выгул животных на территориях учреждений образования и здравоохранения, на детских и спортивных площадках, в местах купания и отдыха у воды, а также в местах общественного питания и на кладбищах. Нарушители этих правил будут привлекаться к ответственности.

На слушаниях со своей позицией выступили общественники. Они предложили добавить в документ запрет на выгул собак на расстоянии ближе 40 метров от многоквартирных жилых домов. Это предложение чиновники не поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24