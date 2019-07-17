СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-17T12:24:04+03:00

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В Орле откладывается благоустройство Дворянского гнезда. Аукцион на выполнение работ в ландшафтном сквере не состоялся. Никто из подрядчиков не подал заявки на участие. Об этом сообщил вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Торги прошли 8 июля. На благоустройство сквера планируется потратить 1,9 миллиона рублей. Как отмечает Вдовин, для подрядчиков такая сумма недостаточно высокая.

- Остаётся только гадать, почему на благоустройство одного из действительно знаковых мест города власть не может выделить необходимый объём финансирования, способный заинтересовать подрядчиков. При этом мы наблюдаем с каким энтузиазмом и какой быстротой принимаются решения в отношении некоторых общественных пространств, когда речь идёт о десятках и сотнях миллионов рублей, - размышляет чиновник.

Также Вдовин отметил, что направил письма руководству Орла и области письма с просьбой разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU