Глава Орловщины встретился с жителями на личном приеме
Андрей Клычков ответил на все интересующие людей вопросы
Глава Орловщины встретился с жителями на личном приемеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Глава Орловщины встретился с жителями на личном приеме. На все интересующие людей вопросы Андрей Клычков ответил во вторник, 16 июля.
К Губернатору обратились жители Орла, а также Орловского и Глазуновского районов. Вопросы, с которыми орловцы пришли к нему на прием, касались оказания мер социальной поддержки. В частности, речь шла о предоставлении санаторно-курортного лечения и назначении группы инвалидности. Интересовались люди и вопросами трудоустройства.
- По итогам встречи с жителями области Андрей Клычков дал ряд поручений и рекомендаций, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU