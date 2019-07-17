2019-07-17T10:38:04+03:00
Происшествия

Из глубокой ямы в Орле спасатели вызволяли собаку

Животное провалилось и не могло самостоятельно выбраться наружу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Из глубокой ямы в Орле спасатели вызволяли собакуИз глубокой ямы в Орле спасатели вызволяли собакуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Из глубокой ямы в Орле спасатели вызволяли собаку. Животное провалилось и не могло самостоятельно выбраться наружу.

Случай произошел во вторник вечером, 16 июня, на улице Генерала Родина. Вытаскивать бедное животное отправились сотрудники областной поисково-спасательной службы.

- Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали 21 раз, из них 12 выездов на ликвидацию возгораний и 9 на различные происшествия, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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