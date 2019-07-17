Из глубокой ямы в Орле спасатели вызволяли собаку
Животное провалилось и не могло самостоятельно выбраться наружу
Из глубокой ямы в Орле спасатели вызволяли собакуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Из глубокой ямы в Орле спасатели вызволяли собаку. Животное провалилось и не могло самостоятельно выбраться наружу.
Случай произошел во вторник вечером, 16 июня, на улице Генерала Родина. Вытаскивать бедное животное отправились сотрудники областной поисково-спасательной службы.
- Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали 21 раз, из них 12 выездов на ликвидацию возгораний и 9 на различные происшествия, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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