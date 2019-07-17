2019-07-17T10:30:30+03:00
Происшествия

В Орле иномарка сдавала задом и сбила пешехода

Женщине потребовалась помощь медиков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле иномарка сдавала задом и сбила пешеходаВ Орле иномарка сдавала задом и сбила пешеходаФото: Архив "КП"
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В Орле иномарка сдавала задом и сбила пешехода. ДТП произошло в минувший вторник, 16 июля. В районе дома № 4 по улице Тургенева 29-летний водитель «Ситроен С5» двигался задним ходом и не заметил женщину.

- В результате ДТП 32-летняя пешеход получила телесные повреждения. На машине скорой помощи женщину доставили в травмпункт больницы Семашко. После осмотра ее отпустили на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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