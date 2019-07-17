В Орле работник кафе обчистил сумку посетителя

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-17T10:11:49+03:00

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В Орле полицейские раскрыли кражу денег из сумки местного жителя. С заявлением о пропаже 15-ти тысяч рублей мужчина обратился к стражам порядка.

Орловец рассказал, что прежде, чем обнаружить отсутствие денег, он обедал в кафе. Там мужчина и забыл свою сумку. А вернувшись, содержимое проверять не стал. Пропажу крупной суммы житель Орла обнаружил при оплате покупок в магазине.

В кафе выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили работников, возможных свидетелей и очевидцев. Оказалось, к краже причастен 21-летний работник заведения.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU