Трое претендентов на кресло в Госдуме от Орловской области приобрели официальный статус кандидатов
В избирательную комиссию Орловской области трое кандидатов от политических представили документы. Теперь представители трех политических партий получили официальный статус кандидатов на довыборы в Государственную Думу, которые состоятся в сентябре.
По данным на 15 июля, необходимые документы в избирком предоставили: кандидат от КПРФ Иван Дынкович, кандидат от «Единой России» Ольга Пилипенко и кандидат от «Справедливой России» Руслан Перелыгин. Представители других партий, о выдвижении которых сообщалось ранее, пока что официальный статут кандидата не приобрели.
Единый день голосования пройдет 8 сентября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU