Под Орлом пассажир легковушки пострадала в аварии с трактором

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-16T10:37:30+03:00

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В понедельник днем, 15 июля, под Орлом случилась авария. Ее участниками стали «Лада Гранта» и трактор «Джон Дир». На момент ДТП 22-летний водитель отечественной легковушки двигался со стороны Ливен в сторону села Троицкое.

Транспортные средства столкнулись, когда молодой человек совершал обгон. Трактор двигался попутно «Ладе» и поворачивал налево.

- В результате аварии пассажир автомобиля «Лада Гранта» получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU