2019-07-15T16:54:17+03:00
Происшествия

В орловском лесу задержали двоих молодых людей с «синтетикой»

Жители признались, вещество купили через интернет-магазин для личного употребления
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В орловском лесу задержали двоих молодых людей с «синтетикой»В орловском лесу задержали двоих молодых людей с «синтетикой»Фото: Архив "КП"
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В орловском лесу сотрудники полиции задержали двоих молодых людей с «синтетикой». Установить жителей Орла, причастных к хранению запрещенного вещества, стражам порядка удалось установить ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

- В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у одного из орловцев вещество, предположительно наркотическое. Согласно проведенного исследования, изъятое оказалось 1,08 грамма синтетического наркотика, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Молодые люди 24-х и 26-ти лет признались, что наркотик купили вместе через интернет-магазин. Запрещенное вещество они хранили для личного употребления.

В отношении орловцев возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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