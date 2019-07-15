В орловском лесу задержали двоих молодых людей с «синтетикой»
В орловском лесу сотрудники полиции задержали двоих молодых людей с «синтетикой». Установить жителей Орла, причастных к хранению запрещенного вещества, стражам порядка удалось установить ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
- В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у одного из орловцев вещество, предположительно наркотическое. Согласно проведенного исследования, изъятое оказалось 1,08 грамма синтетического наркотика, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Молодые люди 24-х и 26-ти лет признались, что наркотик купили вместе через интернет-магазин. Запрещенное вещество они хранили для личного употребления.
В отношении орловцев возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU