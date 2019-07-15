2019-07-15T15:13:43+03:00
Общество

В Орле сместились «часы пик» в Пенсионном фонде

Теперь управление можно посещать свободнее после 13 часов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле сместились «часы пик» в Пенсионном фонде. Такую тенденцию отметили сотрудники управления в последние несколько недель. По словам работников, раньше наибольший наплыв посетителей отмечался сразу после обеда в 13:45. Сейчас самым популярным временем считается период с 11 утра до 13 часов.

- Мы постоянно отслеживаем часы пиковой нагрузки в клиентской службе, чтобы эффективно задействовать специалистов и минимизировать время ожидания в очереди для наших клиентов, –рассказал «КП» начальник Управления Елена Абрамова.

Напомним, все желающие могут также воспользоваться услугой предварительной записи на прием на сайте на сайте ПФР и выбрать там удобное для посещения время. Записаться на прием также можно и заранее по телефонам: 63-37-41; 63-37-67 и 63-37-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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