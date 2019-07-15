СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-15T13:21:41+03:00

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В Орле пройдут благотворительные мероприятия в рамках марафона «Добрые руки». В нашем городе его проводит Региональный фонд социальной поддержки населения уже третий год подряд.

- Собранные от мероприятий средства идут на поддержание работы выездной патронажной службы паллиативной помощи. Эта служба оказывает медицинскую и социальную помощь, психологическую и духовную поддержку инкурабельным больным и их родственникам на дому, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

В связи с этим, уже 27 июля в Орле состоятся Всероссийские соревнования по велосипедному спорту Кубок «Газпром — РусВело». Начало заезда в 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU