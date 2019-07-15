2019-07-15T12:58:46+03:00
Общество

На выходных орловские спасатели обезвредили гранату

Снаряд обнаружили в деревне Казюлькино Мценского района
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На выходных орловские спасатели обезвредили гранатуНа выходных орловские спасатели обезвредили гранатуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На выходных орловские спасатели обезвредили гранату. Снаряд обнаружили в деревне Казюлькино Мценского района.

Вызов о найденном боеприпасе поступил в воскресенье, 14 июля, около половины девятого утра. Обезвреживать снаряд отправились сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы. Находкой оказалась граната РПГ-40 времен Великой Отечественной войны.

- Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали 29 раз, из них 20 выездов на ликвидацию возгораний и 9 на различные происшествия, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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