2019-07-15T12:40:26+03:00
Общество

В орловских водоемах найдены вредные вещества

Процент концентрации некоторых элементов превышен
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В орловских водоемах найдены вредные веществаВ орловских водоемах найдены вредные веществаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В орловских водоемах найдены вредные вещества. Специалисты негативно оценивают качество воды. Об этом сообщили в региональном управлении экологического надзора и природопользования.

За прошедшие полгода лаборатория по мониторингу окружающей среды комплексно изучила химический состав поверхностных вод Орловской области. Всего было проверено 68 проб по 42-м составляющим. Изучение химического состава поверхностных вод бассейна Оки осуществлялось на шести водных объектах в Орле, Кромах, Мценске, Болхове и деревне Орловка.

По результатам проведенного анализа оказалось, в реках есть вещества, превышающие предельно допустимые нормы. Как сообщили в ведомстве, в 5 раз повышены концентрации азота аммонийного, азота нитритного в 3,3 раза, нефтепродуктов в 3,4 раза, фенолов в 4 раза и фосфатов в 2,4 раза.

Степень загрязнения поверхностных вод в регионе оценивается как «очень загрязненная».

ИСТОЧНИК KP.RU

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