Орловские футболисты одержали победу в матче с «Авангардом-М»
Игра состоялась в Курске
Орловские футболисты одержали победу в матче с «Авангардом-М»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:
Орловские футболисты одержали победу в матче с «Авангардом-М». Матч состоялся в Курске 13 июля.
В матче проявили себя Даниил Умрихин и Данила Алехин, забившие в ворота противника два победных гола.
Уже в ближайшую среду, 17 июля, орловские футболисты вновь будут отстаивать честь города. В этот раз они сразятся на своем поле с «Локомотивом» (Лиски, Воронежская область).
Начало матча в 19:00 на стадионе Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU