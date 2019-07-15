2019-07-15T12:25:56+03:00
Спорт

Орловские футболисты одержали победу в матче с «Авангардом-М»

Игра состоялась в Курске
Наталья Меркулова
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Орловские футболисты одержали победу в матче с «Авангардом-М»Орловские футболисты одержали победу в матче с «Авангардом-М»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские футболисты одержали победу в матче с «Авангардом-М». Матч состоялся в Курске 13 июля.

В матче проявили себя Даниил Умрихин и Данила Алехин, забившие в ворота противника два победных гола.

Уже в ближайшую среду, 17 июля, орловские футболисты вновь будут отстаивать честь города. В этот раз они сразятся на своем поле с «Локомотивом» (Лиски, Воронежская область).

Начало матча в 19:00 на стадионе Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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