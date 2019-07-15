2019-07-15T12:00:42+03:00
Происшествия

В Орле перекресток на 5-го Августа не поделили «Киа» и «ВАЗ»

Женщина-пассажир получила травмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле перекресток на 5-м Августа не поделили «Киа» и «ВАЗ»В Орле перекресток на 5-м Августа не поделили «Киа» и «ВАЗ»Фото: Архив "КП"
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В Орле перекресток на 5-го Августа не поделили «Киа» и «ВАЗ». Авария случилась в субботу вечером, 13 июля. 68-летний водитель отечественной легковушки следовал со стороны улицы 2-я Курская. ДТП с «Киа» произошло на регулируемом перекрёстке. На пересечении улиц 3-я Курская и 5 Августа машины столкнулись.

- В результате аварии 69-летняя женщина-пассажир «ВАЗа» получила травмы. После оказания медицинской помощи отпущена, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте ДТП работали инспекторы ДПС .

ИСТОЧНИК KP.RU

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