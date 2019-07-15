2019-07-15T11:25:44+03:00
Политика

Уже 100 человек подали заявки на участие в «Молодых кадрах Орловщины»

Во второй этап пройдут только 80 претендентов
Наталья Меркулова
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В Орле стартовал конкурс "Молодые кадры Орловщины". Фото: группа конкурса в соцсетяхВ Орле стартовал конкурс "Молодые кадры Орловщины". Фото: группа конкурса в соцсетях
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За пять дней со старта конкурса «Молодые кадры Орловщины» 100 человек подали заявки на участие. Конкурсная борьба за пополнение рядов управленцев региона ожидается напряженной, ведь во второй этап пройдут только 80 претендентов.

Прием заявок продлится до 1 августа. Поэтому всем желающим необходимо поторопиться и пройти электронную регистрацию на Портале Орловской области.

Стать участниками конкурса могут орловцы с высшим образованием в возрасте до 45 лет включительно.

Им предстоит выполнить четыре задания: представить видеоролик о себе, пройти заочного тестирования в режиме онлайн и подготовить проект развития нашего региона в финале конкурса.

- В финале участникам предстоит активная командная работа. Под руководством опытных наставников команды будут работать над лучшими идеями, направленными на повышение качества жизни в регионе. Для них будут организованы тренинги, лекции, встречи с экспертами различных отраслей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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