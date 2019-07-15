СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-15T11:08:12+03:00

Довести план до конца не удалось - мужчину поймали на месте преступления

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Орловец пробрался в незапертую квартиру, чтобы поживиться чужим имуществом. Однако свой план до конца довести ему не удалось: на месте преступления воришку задержали.

Инцидент произошел в Северном районе областного центра. Жильцы одной из многоэтажек по улице Родзевича-Белевича забыли запереть дверь в свою квартиру, чем и воспользовался предприимчивый горожанин. Но правоохранители подоспели вовремя.

- Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в квартире неизвестного мужчину, пытавшего похитить ценные вещи. 38-летний орловец был задержан и передан сотрудникам полиции, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему может грозить до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU