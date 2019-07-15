Орловец пробрался в незапертую квартиру чтобы поживиться чужим имуществом
Орловец пробрался в незапертую квартиру, чтобы поживиться чужим имуществом. Однако свой план до конца довести ему не удалось: на месте преступления воришку задержали.
Инцидент произошел в Северном районе областного центра. Жильцы одной из многоэтажек по улице Родзевича-Белевича забыли запереть дверь в свою квартиру, чем и воспользовался предприимчивый горожанин. Но правоохранители подоспели вовремя.
- Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в квартире неизвестного мужчину, пытавшего похитить ценные вещи. 38-летний орловец был задержан и передан сотрудникам полиции, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.
На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему может грозить до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU