За полгода под колесами авто погибли 14 орловцев

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-13T11:23:41+03:00

Показатель смертности пешеходов в ДТП увеличился более чем наполовину по сравнению с прошлым годом

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За полгода 2019-го на дорогах Орловской области произошло 75 случаев наезда на пешеходов. Такие данные привела региональная Госавтоинспекция. В результате таких ДТП погибли 14 орловцев, 65- получили травмы.

- Если количество раненых в данных происшествиях по сравнению с прошлым годом заметно сократилось, то количество погибших, напротив, увеличилось почти на 56 %. Особую тревогу вызывают случаи дорожно-транспортных происшествий с участием детей, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Основной причиной наездов на пешеходов инспекторы называют нарушение ПДД как водителями, так и самими пешеходами. В текущем периоде, как отмечают сотрудники полиции, по вине пешеходов произошло 31 ДТП, в результате которых 12 человек погибли и 21 получил травмы. Треть наездов на пешеходов в Орловской области произошла в темное время суток.

На постоянной основе сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия для предотвращения наездов на людей. С начала года инспекторы привлекли к административной ответственности более 12 тысяч пешеходов и почти 7 тысяч водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU