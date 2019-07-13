СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-13T10:52:04+03:00

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Встречные «Тойота» и «ВАЗ» столкнулись на трассе «Орел-Тамбов». ДТП случилось в пятницу утром, 12 июля. 59-летний водитель иномарки ехал со стороны Ливен в направлении поселка Сахзаводского. При развороте автомобиль не уступил дорогу встречному «ВАЗ-21102». Машины столкнулись.

- В результате ДТП 44-летняя водитель отечественной легковушки получила травмы. Госпитализирована, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте ДТП работали сотрудники МО МВД России «Ливенский». Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU