Встречные «Тойота» и «ВАЗ» столкнулись на трассе «Орел-Тамбов»
Встречные «Тойота» и «ВАЗ» столкнулись на трассе «Орел-Тамбов». ДТП случилось в пятницу утром, 12 июля. 59-летний водитель иномарки ехал со стороны Ливен в направлении поселка Сахзаводского. При развороте автомобиль не уступил дорогу встречному «ВАЗ-21102». Машины столкнулись.
- В результате ДТП 44-летняя водитель отечественной легковушки получила травмы. Госпитализирована, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте ДТП работали сотрудники МО МВД России «Ливенский». Выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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