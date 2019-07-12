2019-07-12T11:31:57+03:00
Происшествия

Орловца покалечили его же гости

Мужчина госпитализирован, а напавшие на него задержаны
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Жителя Орла покалечили его же гости. Мужчина госпитализирован с травмами, а напавшие на него местные жители задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Все случилось на днях в Железнодорожном районе Орла. Сотрудники ППСП задержали на улице города 35-летнего мужчину за административное правонарушение. Он-то и сообщил полицейским, что видел в квартире избитого мужчину, при этом сказал, что не знает, как тот получил травмы. Полицейские выехали на место, чтобы информацию проверить.

Как оказалось, задержанный не соврал: в жилище и правда находился ее покалеченный хозяин. Стражи порядка вызвали скорую, мужчину госпитализировали.

Как оказалось, избили бедолагу его же гости.

- Оперативники опросили гражданина, сообщившего о пострадавшем. Мужчина признался, что причастен к произошедшему. Ранее вместе со знакомым и потерпевшим они распивали в квартире у последнего алкоголь. У них произошел конфликт. Гости, на почве неприязненного отношения к хозяину, нанесли ему телесные повреждения. После этого мужчины покинули жилище, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Удалось установить еще одного фигуранта. Как сообщили в ведомстве, оба фигуранта раньше уже были судимы. Сейчас они задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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