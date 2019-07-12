2019-07-12T10:51:09+03:00
Общество

Сыр из будущего и кишечная палочка: тонны сомнительных молочных продуктов изъяты у орловского производителя

Продукция должна была попасть на полки супермаркетов крупной сети
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областямФото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям
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В Орловской области проверка наведалась на завод к недобросовестному производителю молочных продукций. В ее результате было выявлено множество нарушений и изъяты тонны уже готовой попасть на прилавки продукции.

Выявить подозрительного производителя помогла система «Меркурий» - она позволяет проводить электронную сертификацию и отслеживать работу производителей. Как рассказали «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в июне было выявлено молокоперерабатывающее предприятие, на которое по электронным ветеринарным документам поступали молочные продукты, при этом выход продукции не осуществлялся.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Специалисты ведомства вместе с полицейскими нагрянули на завод. Больше трех тонн обезличенной продукции было обнаружено здесь: это масло без маркировки и документов и с датой производства «из будущего», сыр без маркировки и с будущей датой выработки, просроченные сыры и творог. А на сам момент проверки на производстве штамповали будущую дату изготовления на масло. Кроме того, анализ в лаборатории выявил в некоторых пробах кишечную палочку.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Указанная молочная продукция и сырье были изъяты из оборота и помещены на хранение до принятия решения об уничтожении.

Предназначались эти продукты для крупной сети супермаркетов, в Орловской области отсутствующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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