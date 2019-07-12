2019-07-12T10:01:42+03:00
Происшествия

В Мценске юный пешеход оказался под колесами легковушки

Ребенок госпитализирован с травмами
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Мценске Орловской области легковушка сбила ребенка-пешехода. Мальчик с травмами госпитализирован в районную больницу.

Авария произошла в начале шестого часа вечера. 51-летний водитель ехал за рулем отечественного автомобиля «Лада Гранта» по улице Машиностроителей райцентра со стороны улицы Школьный проезд.

- В районе дома № 12 по улице Машиностроителей он допустил наезд на пешехода 2011 года рождения, который переходил проезжую часть в не установленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 7 ДТП, из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате которых 4 человека получили телесные повреждения, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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