«Умные урны» будут использовать на выборах в Госдуму в Орле
КОИбы появятся на 66 избирательных участках
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В Орловской области на выборах в Госдуму будут использовать «умные урны». Комлексы обработки избирательных бюллетеней – проще КОИБ – появятся на 66 участках.
Разместят такие урны в Орле, Мценске и Ливнах, как сообщает Избирком Орловской области.
Напомним, добыворы в Государственную Думу пройдут 8 сентября. В настоящее время продолжается период выдвижения кандидатов от партий и самовыдвижения кандидатов.
ИСТОЧНИК KP.RU