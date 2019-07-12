«Умные урны» будут использовать на выборах в Госдуму в Орле

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-12T09:39:04+03:00

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В Орловской области на выборах в Госдуму будут использовать «умные урны». Комлексы обработки избирательных бюллетеней – проще КОИБ – появятся на 66 участках.

Разместят такие урны в Орле, Мценске и Ливнах, как сообщает Избирком Орловской области.

Напомним, добыворы в Государственную Думу пройдут 8 сентября. В настоящее время продолжается период выдвижения кандидатов от партий и самовыдвижения кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU