2019-07-10T17:25:39+03:00
Общество

Память погибших пограничников почтят в Орле

Церемония возложения цветов состоится в субботу, 13 июля
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле почтят память погибших пограничников. Церемония возложения цветов состоится в грядущую субботу, 13 июля.

Дань памяти отдадут в честь подвига 25-ти погибших в 1993 году пограничников 12-й заставы Московского погранотряда. Место церемонии - памятник жертвам локальных войн на Наугорском шоссе.

Как отмечают в пресс-службе администрации Орла, акцию памяти поддерживают Орловская региональная общественная организация ветеранов боевых действий, областная организация членов семей погибших защитников Отечества, отделение Российского союза ветеранов Афганистана, отделение организации «Боевое братство» и другие ветеранские организации.

К участию в церемонии приглашают и горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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