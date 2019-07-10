Орловца арестовали за хранение марихуаны в крупном размере
Жителя Ливенского района Орловской области арестовали за хранение марихуаны в крупном размере. Наркосодержащие растения полицейские обнаружили у мужчины в ходе проведения оперативно-профилактической операции. Находку правоохранители нашли в пакете при нем, изъяли и отправили на исследование.
- Согласно заключению эксперта, у местного жителя сотрудники полиции изъяли в пересчете на сухой вес 142,8 граммов марихуаны, что является крупным размером, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Ливенец пояснил, что дикорастущую коноплю сорвал для личного употребления. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU