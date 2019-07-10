Орловца арестовали за хранение марихуаны в крупном размере

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-10T14:41:34+03:00

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Жителя Ливенского района Орловской области арестовали за хранение марихуаны в крупном размере. Наркосодержащие растения полицейские обнаружили у мужчины в ходе проведения оперативно-профилактической операции. Находку правоохранители нашли в пакете при нем, изъяли и отправили на исследование.

- Согласно заключению эксперта, у местного жителя сотрудники полиции изъяли в пересчете на сухой вес 142,8 граммов марихуаны, что является крупным размером, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Ливенец пояснил, что дикорастущую коноплю сорвал для личного употребления. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU