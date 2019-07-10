СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-10T11:04:45+03:00

В Орловском районе всем миром искали заблудившуюся в лесу женщину Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Около деревни Неполодь жительница ушла за грибами и потерялась

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8 июля в Орловском районе всем миром искали заблудившуюся в лесу женщину. Около деревни Неполодь жительница ушла за грибами и потерялась.

- Сообщение об этом поступило на телефон спасательной службы в 23:18. На поиски женщины отправились сотрудники ЦУКС, СПТ, полиции, волонтеры поискового отряда Лиза Алерт и администрация сельского поселения, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Нашли потерявшуюся около дачных участков.

Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали 13 раз, из них 5 выездов на ликвидацию возгораний и 8 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU