В Орловском районе всем миром искали заблудившуюся в лесу женщину
8 июля в Орловском районе всем миром искали заблудившуюся в лесу женщину. Около деревни Неполодь жительница ушла за грибами и потерялась.
- Сообщение об этом поступило на телефон спасательной службы в 23:18. На поиски женщины отправились сотрудники ЦУКС, СПТ, полиции, волонтеры поискового отряда Лиза Алерт и администрация сельского поселения, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Нашли потерявшуюся около дачных участков.
Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали 13 раз, из них 5 выездов на ликвидацию возгораний и 8 на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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