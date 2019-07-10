2019-07-10T10:50:13+03:00
Происшествия

В Орле неустановленный автомобиль сбил 28-летнюю женщину

ДТП случилось неподалеку от Александровского моста
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле 28-летняя женщина попала под колеса авто на пешеходном переходе. ДТП произошло около половины десятого вечера 9 июля неподалеку от Александровского моста.

Водитель на неустановленном автомобиле двигался по Карачевской улице со стороны 1-ой Посадской. Наезд на пешехода случился в районе дома № 12/3. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущена, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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