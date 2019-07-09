СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-09T17:04:58+03:00

В Орле отчитались об успешном переходе на цифровое ТВ Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Помощь в настройке приемного оборудования организуется в рабочем порядке

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В Орле отчитались об успешном переходе на цифровое ТВ. Итоги проделанной работы в Орловской области подвели 26 июня на заседании Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. По словам чиновников, отключение аналогового телевидения прошло успешно, результаты признаны удовлетворительными.

Напомним, полностью на «цифру» Орловская область перешла 3 июня. В тот день аналоговое вещание федеральных телеканалов отключили. Местные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжили работу в «аналоге».

Для того, чтобы бесплатно смотреть цифровое телевидение достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона. Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2. Если же телевизор старого образца, необходимо дополнительно установить специальную цифровую приставку.

Стоит отметить, что работа орловской «горячей линии» и «цифровых» волонтеров завершена. Теперь помощь в настройке приемного оборудования организуется в рабочем порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU