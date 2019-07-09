2019-07-09T17:04:58+03:00
Общество

В Орле отчитались об успешном переходе на цифровое ТВ

Помощь в настройке приемного оборудования организуется в рабочем порядке
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле отчитались об успешном переходе на цифровое ТВВ Орле отчитались об успешном переходе на цифровое ТВФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В Орле отчитались об успешном переходе на цифровое ТВ. Итоги проделанной работы в Орловской области подвели 26 июня на заседании Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. По словам чиновников, отключение аналогового телевидения прошло успешно, результаты признаны удовлетворительными.

Напомним, полностью на «цифру» Орловская область перешла 3 июня. В тот день аналоговое вещание федеральных телеканалов отключили. Местные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжили работу в «аналоге».

Для того, чтобы бесплатно смотреть цифровое телевидение достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона. Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2. Если же телевизор старого образца, необходимо дополнительно установить специальную цифровую приставку.

Стоит отметить, что работа орловской «горячей линии» и «цифровых» волонтеров завершена. Теперь помощь в настройке приемного оборудования организуется в рабочем порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле 22-летняя девушка попалась на краже одежды
На Орловщине забраковали 39 партий спиртного
Орловчанку оштрафовали за заросший сорняками участок сельхозназначения
Семь лет за решеткой проведет орловец, пытавшийся убить своего знакомого
Орловец украл золотые кольцо и цепочку у своей квартирантки
«Орловское лето»: любителей бадминтона приглашают на новый турнир
Ночью под Орлом добровольцы помогали тушить пожар в хозпостройке
Орловский кукольный театр порадует спектаклями липецких детей
Орловцев попросили не нервничать из-за непоказывающего телевизора
Выставка "Московские триптихи" откроется в Орле
В Орле автомобиль едва не потонул в Оке
Для орловских дачников сделают дополнительную остановку электрички
До 1 августа в Орле капитально отремонтируют четыре городские улицы
Прокуратура нашла нарушения в закупках УКХ Орла
Летом с орловских полей уберут более 900 тысяч гектаров зерновых
Во дворе дома в орловской глубинке нашли боеприпасы военных времен
В Орле День семьи, любви и верности отметили традиционным праздником «Гимн любви»
В Мценске иномарка сбила пешехода
Подачу газа прекратят в Заводском районе Орла до 15 июля
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза
В Орловской области объявили штормовое предупреждение
За 2019-й приставы вернули орловцам более 13 миллионов рублей задолженности по зарплате
В Орловской области прошел традиционный праздник «За околицей»
Жительница Орла залезла в машину соседа и украла деньги
За выходные на орловских дорогах пьяными за руль сели восемь водителей
В Орле пламя охватило одноэтажный дачный дом
Орловская область оказалась на 40-й строчке в рейтинге доходов населения