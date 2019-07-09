Семь лет за решеткой проведет орловец, пытавшийся убить своего знакомого

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-09T14:39:18+03:00

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Житель Орловской области семь лет проведет в тюрьме за покушение на убийство. В пьяном состоянии он набросился на своего знакомого и ударил его ножом в шею. Мужчине удалось выжить благодаря своевременной помощи врачей.

Все случилось в Троснянском районе области. Конфликт между мужчинами произошел на фоне распития алкоголя. Когда словесные аргументы закончились один схватился за нож и напал на другого. Через какое-то время он понял, что натворил, и помог доставить в больницу раненого. Полицейским нападавший сдался сам.

- Судом подозреваемому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Также орловец оплатит затраты на лечение раненого товарища – 15 тысяч рублей. Пока что приговор в силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU